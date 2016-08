Sergio Corona Celebra tener 87 años y contar con trabajo

0 Compartidos Compartir Tweet

Ciudad de México.- De cara a conmemorar el 70 aniversario de su debut artístico, el actor y productor mexicano Sergio Corona sostuvo que ha tenido la suerte de gozar de trabajo hasta la fecha, sin necesidad de estar buscándolo, pues las propuestas han llegado a él.

En entrevista con Notimex, Corona comentó que ha sido muy afortunado y que no le ha tenido miedo al esfuerzo, incluso cuando ha tenido que hacer teatro, cine, cabaret y televisión, pues siempre “he sido bien entrón”.

Fruto de su amor y pasión por el arte son los viajes que le han permitido conocer 48 países. “Afortunado he sido, pero he trabajado mucho y he hecho esfuerzos muy fuertes”, anotó.

De acuerdo con el comediante, él no fue a buscar trabajo, “me llamaban de algún lugar y luego de otro, aunque a veces les decía ahorita no puedo y si no les urgía me esperaban, de lo contrario buscaban a alguien más”.

Contento porque la edad no ha sido un impedimento para que productores sigan pensando en él, Corona destacó que en sus trabajos más recientes son los productores quienes lo han buscado para mostrarle propuestas.

Entre ellas “De pocas pocas pulgas”, “La fea más bella”, “La casa de la risa”, “Hasta que el dinero nos separe” y “Como dice el dicho”, que continúa con grabaciones, ahora diarias.

A sus 87 años, el actor y bailarín profesional, refirió que han sido “20 años de zas y zas”. Mucho trabajo por aquí y por allá de manera individual o acompañado al lado de Nora Velázquez, quien da vida a “Chabelita”.

A propósito de la conmemoración del Día de los Adultos Mayores, dijo que se presentará en el Estado de México, en un “show” para dos mil personas de la tercera edad.

“Me han pedido que les comparta por qué sigo trabajando, qué experiencias he tenido, cómo fue mi familia y por qué no hay que jubilarse”, expuso.

Respecto al último punto, opinó que no hay que jubilarse, “porque es un error pensar que vas a ir a tu casa a descansar. Ahí no descansas, te ponen a barrer banquetas, lavar trastes, ir al súper, cuidar nietos, lavar y pintar no sé qué, te vas a pelear con tu esposa y mira que tengo 52 años de casado”.

