Serán las elecciones 2018 las de mayor desafío político en la historia: L. Córdova

0 Compartidos Compartir Tweet

Ciudad de México.- La organización de un proceso electoral federal no es fácil, pero el de 2018 será muy complejo. Y anoche, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Dr. Lorenzo Córdova Vianello compartió anécdotas, explicaciones y detalles de todo lo que hay rumbo al domingo 1 de julio, que tiene la gran expectativa porque se va a elegir al próximo Presidente de la República y hay elecciones locales en diversos estados, como Jalisco.

En el marco de una gira de trabajo de Tribuna de la Bahía con directores de medios de comunicación del País, gracias a la convocatoria de Medios Masivos Mexicanos, la cena con quien organiza y además es arbitro de la elección del 2018, fue por demás interesante, amena y reveladora. Lo que hay detrás de la organización, pero dobre todo, de los retos para generar la confianza entre los ciudadanos que literalmente tendrán las elecciones en sus manos. Primero, como organizadores de la elección, es decir, convencer con argumentos aquellos ciudadanos que serán funcionarios de casillas y despues, para defender el voto, no solo sufragando, sino que cada voto llegue al órgano electoral.

Con temáticas de distintos estados del país, Córdova Vianello sabe que no tiene un reto fácil, sobre todo porque desde hoy, los propios actores políticos descalifican el INE, pero se mostró una persona inteligente, sensible y muy conocedora de los temas electorales; pero sobre todo convencido de la gran responsabilidad que implica ser el Consejero Presidente que organiza las elecciones con mayor numero de participantes que aspiran puestos de elección popular y que es el primero que anhela que las elecciones salgan bien, para que no haya problemas sociales ni económicos en el país. (.

Nota completa click aqui...