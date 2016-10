Septiembre tuvo más afluencia de turismo pero no cumplió las expectativas

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

Ante las declaraciones del sector turístico en relación a que no iba a ver este año un septihambres en la ciudad, el turistero Francisco Beltrán señaló que el mes siempre ha sido bajo y aunque no lo fue mucho como en años anteriores tampoco se cumplieron las expectativas esperadas en la industria.

Francisco Beltrán indicò que septiembre siempre ha sido un mes bajo y aunque hay puentes de días festivos para los trabajadores, es un mes difícil pero se necesita realizar un estudio de mercado para llenar los huecos de la temporada baja y no solo septiembre si no también mayo y junio, asimismo hacer series de festivales y eventos y aunque el mes pasado si hubo un poco más de turismo que años anteriores tampoco se cumplieron las expectativas esperadas en la industria

