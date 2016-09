Septiembre el informe de la mentira.

0 Compartidos Compartir Tweet

Fue una vil mentira, se notó la falta de liderazgo cuando tuvieron que acarrear a los más de cien camiones que bastaron para llenar un centro de convenciones, donde reinaron las promesas y la falta de resultados, siguen gastando como locos en nominas millonarias, no han querido informar donde se quedaron los millones de pesos de las propiedades que se vendieron y de las obras que se pagaron y no se hicieron como el famoso sistema de riego.

Hablaron de 200 millones de pesos de obras que hicieron el gobierno federal y del estado, pero ¿De lo que recauda el ayuntamiento en que se gasta?. Es como irse de fiesta sin tener dinero y al final termina vendiendo las estufa y el refrigerador, así le hicieron y al final no había ni para gasolina de las patrullas, menos para patrullas, por eso no es peligroso como se inicia, si no como termina.

