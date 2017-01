Sentencia no incluye reinstalación de policías

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal,- La sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito que condena al pago de 22. 2 millones de pesos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta a los policías que fueron despedidos en el 2014, no incluye la reinstalación de estos a la dirección de Seguridad Ciudadana, por lo que solamente se revisará la plantilla de liquidación, dio a conocer el síndico Jorge Quintero Alvarado.

También dio a conocer que fue el martes de la semana pasada cuando se recibió la notificación oficial de parte del Tribunal, la cual ya fue revisada por el cuerpo jurídico del municipio, de ahí que no se piden la reinstalación de los policías, por lo que únicamente se observó una controversia de cuánto se le debe de pagar a los ex trabajadores.

