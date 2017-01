Se vende como pan caliente las Roscas de Reyes

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.- Desde el día de ayer, familias de Puerto Vallarta comenzaron a comprar su rosca de reyes, por lo que panaderías locales tuvieron mucho movimiento en su producción masiva de estas, dado que en estos días más de dos mil 200 roscas venden.

Tras un recorrido que realizó Tribuna de la Bahía a diferentes panaderías y algunos puestos a fuera de las casas se pudo observar que la gente desde el día de ayer compra la rosca de reyes para partirla con la familia, en el trabajo, amigos y con quien sea. Las roscas varían de tamaños hay desde individuales hasta las familiares, asimismo varían de precios.

Este medio de comunicación tuvo la oportunidad de entrar en la cocina de la panadería la Chiquita la cual tiene muchos años elaborando este tipo de pan en Puerto Vallarta y los cuales venden mucho en estas épocas, por lo que su dueño el señor Juan Lamberto Vázquez Rodríguez mencionó que desde diciembre ellos deben de comprar los muñecos y el material que necesitarán para hacer las roscas.

Comentó que a veces no les alcanza las roscas que hacen para estos días ya que la demanda es mucha lo que quiere decir que la gente sigue conservando esta tradición de los Reyes Magos para partir la rosca. Señaló que hasta dos mil 200 roscas han vendido y deben a veces de no tomar pedidos dado que ya no les ajustan los materiales.

Nota completa click aqui...