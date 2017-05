Se tipifican varios presuntos delitos con las despensas PROSA en Nayarit

1 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.-En opinión de Anastacio Zaragoza, representante del PRD en el municipio, con la confirmación de que había despensas del Programa PROSA se tipificaron varios delitos que se están documentando para presentar denuncias ante la Fiscalía (FEPADE).

En entrevista con Tribuna de la Bahía señaló que se tipifican varios presuntos delitos electorales, y la causa del amparo del Gobernador Roberto Sandoval es porque le FEPADE le solicitó toda la información de PROSA. En este sentido, refirió que no es un programa social, porque no está aprobado por el Congreso, con un presupuesto como tal. “Es una estructura electoral que creó Roberto Sandoval a través de un nombre sugestivo, un acrónimo, PROSA (PRI-ROBERTO-SANDOVAL), que crearon a través de actos disfrazados de programas sociales, pero realmente no es como lo establece la ley”.

