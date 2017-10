Se sumaría “Paco” Sánchez a denuncia por aparente desvío de recursos

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.-

A fin de esclarecer el destino final de 16.5 millones de pesos que el municipio tendría que haber reportado al Instituto Fonacot durante el trienio 2012-2015 cuando gobernó Ramón Guerrero, pero que aparentemente no lo hizo según el informe de la Unidad Municipal de Transparencia, el regidor independiente Francisco “Paco” Sánchez declaró a Tribuna de la Bahía que se sumaría a cualquier recurso legal que sea promovido a fin de esclarecer estos hechos, aunque aclaró que él desconocía y desconoce del tema.

No obstante y pese a que sostuvo que desconocía de esta situación que ha trascendido a la actual administración, externó que al no tener él sustento de los hechos, no puede proceder de manera individual aunque sí se sumaría a quienes interpongan algún recurso legal, ya que eso significaría que hay información más clara y sustentada de este aparente desvío de recursos ya que hasta la fecha se desconoce en dónde están esos millones de pesos.

