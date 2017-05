Se suman líderes de Nueva Alianza con Jaime Cuevas

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- El dirigente municipal del partido Nueva Alianza, Jorge González y los profesores que integran la Sección 20, manifestaron su respaldo y adhesión al proyecto del Doctor Jaime Cuevas, candidato a Presidente Municipal de la Alianza Juntos Por Ti, que integran el PAN, PRD, PT y PRS.

“He decidido hacer este pronunciamiento junto a ustedes esta manifestación, ya que pertenecemos a la sección XX, porque aún cuando pertenecemos a un sindicato este es plural, le apostamos a que no habrá ninguna represalia, invito a los compañeros que por algún motivo sintieron miedo, les digo que no va a pasar nada, se nos hará valer nuestros derechos, porque no vamos a aceptar ninguna imposición, la base está aquí y nosotros podemos decidir hacia donde vamos”, expresó Jorge González.

Agregó que los líderes que estuvieron presentes en el evento, representan a más compañeros que no pudieron acudir, pero detalló que la base de maestros en Bahía de Banderas se manifestaron a favor de quien es un candidato con experiencia, que sabe hacer bien las cosas y que no va a ir a ver si puede, sino porque puede va y ganará.

“Quiero decirles que en Bahía de Banderas, Nueva Alianza y sus maestros se pronuncian a favor del Doctor Jaime Cuevas, llegaremos a la victoria el próximo 4 de junio, con el mejor proyecto para nuestro Municipio”, concluyó.

Por su parte, el Doctor Jaime Cuevas agradeció el respaldo y la confianza de sumarse al proyecto de libertad y esperanza que triunfará el próximo 4 de junio, “mis padres me enseñaron a ser agradecido y siempre he estado agradecido con quien me enseñó a leer, con quien me enseñó a ser lo que soy, en estas memorias siempre he tenido muy presente la imagen de mis maestros, fundamentales en nuestras vidas, porque me dijeron tú vas a ser lo que quieras ser”.

Recordó que uno de sus primeros compromisos cuando fue Alcalde la primera ocasión, fue hacer 120 obras en 120 días, las cuales realizó en escuelas para combatir el rezago que había en el tema educativo, “reafirmo mi agradecimiento, mi respeto por su decisión valiente, porque no les preguntaron que querían hacer, les quisieron imponer una decisión de apoyar a un candidato, pero aquí no, aquí somos una Alianza donde entramos todos, pero están las puertas muy abiertas y no necesitamos coaccionar, intimidar y chantajear por el voto, gracias por su apoyo, el 4 de junio vamos a ganar por gente tan valiente como ustedes y juntos vamos a logar grandes resultados por nuestro Municipio”.

La costa va con Jaime Cuevas

En la Caravana de la Victoria por el poblado de Lo de Marcos, la zona de la costa de Bahía de Banderas ratificó su respaldo al Doctor Jaime Cuevas, Candidato a la Presidencia Municipal y a las candidatas y candidatos de la Alianza Juntos Por Ti.

Las muestras de respaldo y apoyo fueron interminables, los ciudadanos libres salían a sus ventanas y abrían sus puertas para saludar a su candidato, al hombre que encabeza la esperanza de todo un pueblo.

Jaime Cuevas dijo que hoy más que nunca los badebadenses tienen en sus manos la decisión de cambiar su historia y dejar atrás una época de oscuridad, delincuencia y corrupción que intenta quedarse desde la imposición de Tepic.

“Este 4 de junio vamos a ganar porque el pueblo saldrá a votar para decir no más de lo mismo, no a la imposición de Tepic, estoy seguro que vamos a ganar pero después, juntos vamos a construir a través de Escudo Bahía un Municipio más fuerte y próspero”, aseguró Jaime Cuevas.

