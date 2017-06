Se reúne equipo de RGM con líderes del gremio taxista

3 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta, Jal.- A días que el diputado local Ramón Guerrero Martínez dio a conocer su postura en contra de la llegada de Uber a Puerto Vallarta, el ex secretario particular del ex alcalde, Oscar Pérez Flores, se reunió con líderes del gremio taxista de Puerto Vallarta, donde se tocó el tema de Uber, aunque sólo se dijera que era una “charla entre amigos”. El pasado viernes por la tarde, reporteros y directores de este medio de comunicación se encontraban en un restaurante frente a Plaza Marina, mismo lugar al que arribó el empresario y ex secretario de Ramón Guerrero Martínez, mejor conocido como “Mochilas”, quien amablemente se dispuso a saludar al personal de este medio de comunicación.

Posteriormente se dirigió a una mesa a unos cuantos metros de distancia para sentarse, mientras pasaban los minutos iban a llegando personas a su mesa, por lo que se cambió a una mesa más amplia.

