Se registra primer suicidio del año

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

Ayer al mediodía, un joven vecino de la colonia Valentín Gómez Farías, fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio colgado en un patio a una viga de acero.

El joven aparentemente antes de tomar tan drástica decisión, estuvo tomando ya que en el sitio las autoridades localizaron una botella de whiskey y un vaso a medio llenar, el cual fue asegurado para determinar si el joven lo estaba tomando o no, ya que se dijo que él no ingería bebidas embriagantes.

Aunque no se dio a conocer sobre lo que ocurrió en realidad, se supo por amistades que el joven estaba deprimido y se la pasaba nomas encerrado, padecía de delirios de persecución y estaba bajo tratamiento médico pues era depresivo.

