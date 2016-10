Se prolongará el clima cálido hasta diciembre

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

A pesar de haber iniciado el mes más peligroso en la formación de huracanes, estos se han formado mar adentro, lo cual no es normal, a la vez que no hay formaciones de ciclones en los próximos días y habría que esperar la segunda quincena de octubre para conocer el panorama, aunado a ello, las condiciones climáticas seguirán sin novedad y el clima cálido prevalecerá hasta diciembre, comentó el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López.

El titular de la oficina de meteorología del Centro Universitario de la Costa, explicó que de acuerdo a los modelos matemáticos de los siguientes meses, arrojan temperaturas en gran parte del país por encima de lo normal, es decir, este va a ser un año caliente.

Recordó que los tres últimos años han roto récords en cuanto a calentamiento global, y este año no lo será más en general, pero si será más caliente de lo normal en los meses siguientes dos meses.

