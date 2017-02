Se pospone Primera Semana Nacional de Salud 2017 en PV

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

Aunque se tenía programado que la Primera Semana Nacional de Salud iniciara el día de hoy, se pospondrá hasta nuevo aviso, debido a que en la Octava Región Sanitaria aún no ha llegado la vacuna contra la poliomielitis, informó el titular de la dependencia, el doctor Jaime Álvarez Zayas.

El funcionario indicó que la Primera Semana Nacional de Salud no se cancela, sólo se pospone y no por falta de recursos, según versión falsa que circuló el viernes, sino porque no ha llegado la vacuna contra la poliomielitis, la cual se entrega masivamente a los centros de salud.

Mencionó que no hay fecha para que arranque esta semana de vacunación en la región, pero se espera que sea sólo cuestión de días. “No se suspende, cuando nos llegue la vacuna que son las gotitas, estaremos arrancando con esta semana porque no queremos poner solamente en nuestros puestos de vacunación las vacunas que sí llegaron, entonces nos esperamos para que tengamos todas completas”, dijo.

