Se niegan ciudadanos a pagar IVA y el EPS en las gasolineras de PV

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Nuevamente, ciudadanos de Puerto Vallarta cargaron combustible y se negaron a pagar el producto completo argumentando que a ellos no se les debe de cobrar el IVA ni el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que entregaron sus oficios de Resistencia Civil Pacifica en algunas gasolineras donde fueron aceptados y en otras no.

Este domingo por la tarde un grupo de más de 20 ciudadanos se unieron para volver a realizar el ejercicio de no pagar impuestos al momento de cargar combustible en las gasolineras. En esta ocasión se dividieron en grupos para tomar gasolineras, entre ellas la ubicada por la Administración Portuaria Integral Las Moras y dos del Rastro.

