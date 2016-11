Se inconforman por permisos para discapacitados

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Ciudadanos con discapacidad que siempre han obtenido un permiso para vender sus productos en las Fiestas de Guadalupe se inconformaron por los requisitos solicitados por el Sistema DIF para entregarlos, tales como presentar la credencial del Comudis, el cual calificaron como una medida política o electoral.

Entre las personas inconformes se encuentra la maestra Rosa María Mendizabal Saucedo, quien calificó como una medida electorera obligar a las personas con discapacidad a registrarse en un padrón de la dependencia que después podría ser utilizado con otros fines.

La maestra aseguró que no se trata de una persona en lo particular, sino que dijo representar a más personas con discapacidad que no están de acuerdo en registrarse en el padrón de Comudis, toda vez que aseguro tener derecho de que se les entreguen sus permisos, como cada año lo hacen.

