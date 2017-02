Se incendió camioneta

0 Compartidos Compartir Tweet

Al arribar a las 01:59 horas, elementos de la Unidad B-57 observan que se encontraba un vehículo marca Chevrolet, modelo 1990, color café y negro, con las placas JM 81 821 del estado de Jalisco, por la calle Tampico esquina con 12 de Octubre, en libre combustión, la misma ya en pérdida total, procediendo a su enfriamiento, utilizando un aproximado de 2,000 litros de agua, logrando controlar el incendio, evitando así riesgos a los vecinos como la contaminación al medio ambiente, una vez extinguido se realiza un chequeo en su área no encontrando riesgos, entregándole la unidad a su propietario Cándido de 47 años, quien mencionó que al parecer las causas fueron por un corto circuito, y que hace un par de horas que acababa de llegar y la dejó estacionada afuera de su casa. El afectado no tiene seguro y no quiere levantar los registros de la carpeta de investigación, a quien se le dejan recomendaciones a seguir.

Nota completa click aqui...