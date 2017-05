¡Que se escuche fuerte, Bahía será independiente!: Ernesto Pérez “EL CHAPO”

1 Compartidos Compartir Tweet

Un voto más, por cada uno de los 18,563 que ya le han otorgado su confianza, solicita el independiente.

Con un discurso fuerte y dirigido para que éste cuatro de junio la población salga a votar a favor de los independientes, éste fin de semana Ernesto Pérez “EL CHAPO” candidato independiente a la presidencia municipal de Bahía de Banderas tomó las plazas principales de Jarretaderas y Bucerías.

Apretando el paso debido a que el proceso electoral ya se encuentra a escasos 14 días de que termine, el independiente no ha dejado de caminar el municipio así como de realizar las “tomas de plazas públicas” en las que ha logrado concentrar a cientos de badebarenses que esperan la oportunidad para mostrarle su apoyo.

Jarretaderas fue el primer punto visitado éste sábado pasado por Ernesto Pérez “EL CHAPO”. A diferencia del resto de los eventos realizados, éste fue inusual debido a que primero, no subió directo al escenario sino que se metió entre los asistentes asombrando a la mayoría por la cercanía del independiente. Agradeciendo a los talentos nayaritas así como al público asistente, “EL CHAPO” se disculpó por no venir acompañado de un grupo debido a los topes de campaña que hoy, no le permitieron hacer ese gasto.

Visiblemente emocionado, Ernesto Pérez “EL CHAPO” pidió a los asistentes la oportunidad para mostrar que con él, Bahía podía cambiar radicalmente en tan sólo cuatro años. Así lo externó: “Mi gente, vean cómo se encuentra ahora nuestro municipio, véanlo bien porque después de mí, Bahía será totalmente diferente. Conmigo ya no se encontrará en ésta situación, el dinero que entrará se verá reflejado en sus calles, en su gente.”

“Les pido de favor que no vendan su futuro porque también es el futuro de sus hijos, son cuatro años que ustedes no deben permitir que sigan robándoles. La opción independiente es la mejor. Con su cariño, con su apoyo, con su voto, vamos a ganar.”

Tal cual lo hicieron los talentos que le antecedieron en el escenario, por primera vez, según reveló, Ernesto Pérez “EL CHAPO”, cantaría con pista. Para finalizar, la multitud ya le esperaba dispuesta a saludarle y tomarse la foto.

Ya en Bucerías, éste domingo Ernesto Pérez “EL CHAPO” continuaba invitando a los presentes a seguir convenciendo a más badebarenses a sumarse al proyecto. Un voto más, decía, por cada uno de los 18,563 que ya le habían otorgado su confianza. “Hoy todos dicen que son honestos y que van a trabajar, ¿cuántas veces le han dicho lo mismo a mi gente? Oportunidades han tenido de resolver cada problema que hay en nuestro municipio y ¿qué han hecho?. Mi gente, hoy es el momento para dejar de creerles, les invito a que éste próximo 4 de junio hagamos la diferencia para Bahía. ¡Que se escuche fuerte, Bahía será independiente!”

Una vez más, Ernesto Pérez “EL CHAPO” solicitó no se olviden de votar éste próximo 4 de junio por cada uno de los candidatos independientes que también le han acompañado en éste proyecto. Ellos son: el joven Yosef Verduzco y Martín Rentería “Pichina” candidatos independientes a la diputación local por los distritos 17 y 18, Ma. Eugenia Elizondo, José Gómez “Pepe pillaco”, Carmen Huezo, Roberto Cueva “Chayan”, Blanca Coronado, Rodrigo Plazola “El gallo de oro”, Socorro Rojas “La enfermera”, Berenice Gómez y Ma. Luisa Hernández “Chita” candidatos independientes a la regiduría por las demarcaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 respectivamente.

Finalmente, Ernesto Pérez “EL CHAPO” invitó a la población para que esté pendiente del cierre de campaña que realizará éste próximo martes 30 de mayo en el que dice, vendrá acompañado de varios de sus amigos para tener un excelente velada nayarita.

Nota completa click aqui...