SE ENCUENTRA GRAVE EL EX DELEGADO… Apuñalan a Chon Topete en la rivera del Río Pitillal

Puerto Vallarta, Jal.-

Ayer por la tarde el ex delegado de la delegación de El Pitillal, Chon Topete, fue agredido a navajazos cuando se encontraba haciendo deporte por la Rivera del Río del Pitillal esto entre el Puente del Holiday Inn y el puente inconcluso de Fluvial Vallarta.

Aunque el ex delegado no pudo decir lo que ocurrió, solo dijo que lo agredió un sujeto de pantalón de mezclilla que huyó hacia la avenida Francisco Medina Ascencio.

El ex delegado Asunción Topete, se encuentra grave en el hospital Regional de esta ciudad puesto que una de las heridas le perforó el pulmón derecho, los síntomas comenzaron a llegar cuando le empezó a faltar el aire y comenzó a tener frío, por lo que fue llevado de urgencia al hospital, a su llegada al comenzó a caer en shock por lo cual fue intervenido de inmediato, hasta ayer se sabía que el ex delegado se encuentra delicado de salud

Fue alrededor de las 15:00 horas de este domingo, cuando personal del Centro de Atención Regional de Emergencias, fueron informados de que por el puente inconcluso en la Rivera del Río, se encontraba un hombre herido del cuello con arma blanca.

