Se deslinda Cota del Gobernador

0 Compartidos Compartir Tweet

Martín Aquino

Tepic, Nay.- El candidato del PRI a la gubernatura de Nayarit, Manuel Humberto Cota Jiménez, se deslindó del Gobernador priista Roberto Sandoval y del ex Fiscal, Édgar Veytia, quienes han sido vinculados con supuestos actos de corrupción y narcotráfico.

Según el aspirante nayarita, representar al PRI en este proceso electoral no significa que tiene algún nexo con Sandoval o Veytia, y en cambio, dijo, si estos dos personajes son responsables de los delitos que les imputan, deben ser castigados.

“(Con) los últimos acontecimientos queda de manifiesto el compromiso que tenemos que tener (sic) cada uno de nosotros, por ello en particular he establecido con mucha puntualidad la desvinculación que corresponde a la función pública con quienes somos candidatos”, dijo el aspirante priista.

“Manuel Cota siempre tiene su campaña despegada del Gobierno, por ello para mí es muy importante que mi carrera, mi origen, sea el que esté expuesto ante la sociedad; no soy candidato del Gobierno, soy un candidato auténticamente de la militancia del PRI, claro, tienen que opinar quienes dentro del PRI también son gobierno”.

El mandatario nayarita ha sido señalado de supuesto enriquecimiento injustificado y de haber respaldado a su ex Fiscal, Veytia, a quien fue aprehendido en Estados Unidos por vínculos con el narco.

Cota Jiménez señaló que de comprobarse presuntos delitos cometidos por el Gobernador y Veytia, se debe aplicar un castigo a los infractores.

“Deben ser denunciados con puntualidad y castigados con severidad, de existir (ilícito); yo no admitiré ni solaparé ningún acto de ese tipo cuando yo sea Gobernador, hay denuncias puntuales y deben desahogarse los procedimientos correspondientes”, apuntó el candidato priista.

“Las historias de ellos no son mis historias, la mía en lo particular tengo mi propia formación, mi relación institucional esa no me vincula absolutamente con nada del acontecimiento (de Sandoval y el ex Fiscal)”.

Entre los 8 aspirantes que se disputan la Gubernatura de Nayarit se han lanzado acusaciones hacia Cota Jiménez, respecto a que presumiblemente el Ejecutivo estaría financiando su campaña, situación que ha sido negada por el priista.

“Afortunadamente se nos acusa de que el Gobierno nos da (apoyo), el problema es cuando hay una acusación mayor; me desvinculo completamente de ello y, como nayarita que soy, estoy luchando para que cada día más sea la fuerza civil la que tenga prevalencia en las elecciones”, declaró.

Nota completa click aqui...