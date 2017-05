Se desborda Badeba en apoyo a Manuel Cota

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.-Miles de familias de Bahía de Banderas salieron a la calle a manifestar su apoyo al candidato de la Coalición “Nayarit de Todos” al gobierno del estado, Manuel Cota Jiménez, en la Marcha del Triunfo, con la presencia del dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

Fue en Valle de Banderas donde entre porras y manifestaciones de apoyo de los presentes, el candidato Manuel Cota dijo “tengo 30 años en política de día y de noche, vi crecer a Bahía, por eso en política, con amor se paga, el presidente del PRI diez veces ha venido a Bahía; y en este progresista municipio que apenas va por sus tres décadas, lo hace bien y hoy lo demuestra con su fuerza y alegría que hoy apoya a sus candidato; vamos con todo, vamos a ganar”.

Expresó además “soy uno como tú, origen de la militancia, uno como tú qué cargó un estandarte que salió a la calle, que quiso que el PRI triunfara; en 8 días aquí en Bahía ya me huele a triunfo Electoral, va a ganar el PRI ese PRI que hace alianzas con la gente, alianzas de causa y de origen, con grandes partidos como Nueva Alianza y Verde Ecologista aquí presente y vamos por la gubernatura”.

El candidato Cota Jiménez expresó que “ya les dio miedo ya vieron que Manuel tiene 7 y va por 8, por ello pagan medios de comunicación para difundir encuestas, estas son las encuestas reales, Bahía de Banderas da resultado, da lecciones, aquí está la muestra con esta impresionante marcha”.

Agregó que a cinco días, y con cincuenta días de campaña, esto, ya concluyó, sin embargo Cota aseguró que con el voto ciudadano, y una vez llegando al gobierno, trabajará sin descanso para cumplir cada uno de sus compromisos para Bahía de Banderas como la construcción de un Hospital de tercer nivel del IMSS; acciones de conectividad, para el campo, las mujeres y los estudiantes, “seguir progresando, cumplir con la palabra palmo a palmo de lo que se dice porque somos mandaderos de los que votan y de los que nos apoyan”.

Por su parte Enrique Ochoa Reza, presidente Nacional del PRI, se dijo contento por la fuerza de la familia priista manifiesta en la unidad y el compromiso de impulsar un Nayarit con mayores oportunidades.

Es momento de redoblar el paso y meter el acelerador tenemos enfrente a un “junior” que no quiere debatir, que desde México su partido le dice “junior” no salgas a debatir; y aquí tenemos a un hombre que si debate y “junior” el día que quieras aquí tienes a Manuel Cota y el si te va a enseñar a debatir,” junior” mientras tú no tienes respuestas Manuel cota va a gobernar Nayarit”.

Dijo el dirigente Nacional que Manuel Cota es el primer gobernador en reconocer a las mujeres nayaritas y propone el programa Salario Mujer, porque sabe el esfuerzo de las madres y mujeres que necesitan apoyo, para impulsar miles de empleos fuertes y bien pagados.

Nota completa click aqui...