Se compromete Moy con ONG´s y firma compromisos

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.- Integrantes del Consejo de Asociaciones Altruistas de este municipio, iniciaron una jornada de encuentros con los candidatos a la presidencia municipal que participan en la actual contienda electoral. El primero en asistir fue el candidato de Movimiento Ciudadano, Moisés Guerra, quien además de compartir con la mayoría de las inquietudes ciudadanas, firmó el pacto por el bienestar de la ciudad en temas como desarrollo urbano y municipal; movilidad urbana; política social y organización de la sociedad civil; cultura y deporte; bienestar animal; presupuesto; ecología; acciones ciudadanas y transparencia.

Acompañados por el candidato a la diputación local por el distrito 18, Genaro Parra, quedó de manifiesto que la intención es la de vislumbrar el papel que tienen los organismos no gubernamentales en el ejercicio de las políticas públicas en los próximos años, y buscar que se involucren en el quehacer del gobierno.

Quedó de manifiesto que durante años de trabajo, las asociaciones civiles hablan con conocimiento de causa, por lo que no son improvisados. Y por ello, trabajan en favor de las distintas problemáticas que existen en el municipio.

El objetivo es sumar a tener una mejor comunidad, y en caso de que asuma la presidencia le dijeron a Moisés Guerra, están dispuestos a trabajar con su gobierno, apegado a derecho. “Esperamos juntos construir una nueva comunidad”.

Al exponer sus propuestas, en los rubros que se le propusieron, el candidato de Movimiento Ciudadano compartió con Tribuna de la Bahía, que este ejercicio es muy importante, ya que comparó a la sociedad organizada como peritos en la materia en el municipio, por lo que son quienes deben poner la pauta.

Reconoció que los temas abordados no son ajenos a la realidad que ya conoce, y confió que ya había tenido acercamientos con algunas asociaciones civiles, ya que abordan temas distintos que son de interés de todo gobernante. “Yo los he estado buscando porque me interesan que trabajen conmigo, conocer las problemáticas y como vamos a solucionarlos”.

Al hablar de esta primera semana de campaña, Moisés Guerra comentó que se rompieron las cadenas de la esclavitud y quienes tenían miedo a represalias están alzando la voz con muchas ganas de un verdadero cambio.

“Ahora los ciudadanos ya participan e impulsan mi candidatura como un proyecto viable para llegar a la Presidencia Municipal. Hay hartazgo y quieren un verdadero cambio y lo quieren ver conmigo”, dijo Moisés al tiempo de señalar que han crecido mucho y en las encuestas anda bien.

En este ejercicio también participó Genaro Parra quien también expuso sus propuestas y compartió inquietudes en lo corto con las diferentes asociaciones civiles.

