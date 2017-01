Robadera en San Juan

1 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- Demasiados son los robos a casas habitación que se han realizado en el poblado de San Juan de Abajo, en los últimos días, en donde se comenta por parte de algunas personas afectadas que los ladrones hacen de las suyas muy quitados de la pena, sin que nadie los pueda parar de cometer sus robos y asaltos, en los que dicen que se han visto afectados funcionarios públicos y otras personas de interés público, entre ellos la directora de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, la Ingeniero Julieta, y el líder de La Unión de Tianguistas, junto con su familia, mismos que fueron víctimas de los ladrones.

Comentan las personas afectadas que ya enteraron a los agentes de la Policía Municipal, cuando fueron víctimas del robo, pero que estos al momento de la entrevista les recomendaron que no levantaran denuncia ante la autoridad competente, según porque de todas maneras no harían nada al respecto y que solo iban a perder su tiempo al acudir ante el agente del Ministerio Publico Correspondiente, ya que no les aceptarían su respectiva denuncia, además de que les comentaron los policías que aparte en el “Llenado” del Formato de denuncia se ocuparían de tres a cuatro horas y ellos no podían perder el tiempo, ya que dejarían de realizar sus rondines y descuidarían su área asignada.

