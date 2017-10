El Rincón del Hueso… y el Atún Un espacio para adoptar a tu mejor amigo

0 Compartidos Compartir Tweet

Recuerda que siempre puedes pedir informes en la fan page del Centro de Control, Asistencia Animal y Albergue Municipal (CCAAAM) o acudir a la calle Pago Pago 706 colonia Linda Vista Océano. Todos los animales de compañía que aquí se ofrecen en adopción responsable cuentan en caso de los felinos con pruebas de leucemia y sida felino en negativo, sus primeras vacunas, desparasitación interna y externa y esterilización; los caninos se entregan con prueba de moquillo y parvo en negativo, vacuna contra la rabia y la vacuna séxtuple, desparasitación interna y externa y esterilización. Pregunta por los requisitos para adopción al 2933690, también puedes llamar por mas informes de perros al 3221711199 y de gatos al 3221356727.

Holden

Este chico se rayó la belleza y quedó como todo un galanazo que mas de uno confundirá con una estrella de la Metro Golden Meyer, tiene tres meses de edad y lo cariñoso se le desborda por los bigotes, cuenta con todo el protocolo de salud completo

Sabrina

Los gatos atigrados marmolados como Sabrina tienen las franjas de su cuerpo diferentes al rayado, ya que son mas gruesas y pueden formar remolinos que los hacen lucir muy elegantes, sin embargo todos los felinos con este tipo de color de pelaje comparten una característica mas, y es una M en su frente. Conoce a esta pequeña de tres meses de edad, esterilizada y con su protocolo de salud completo, terminarás enamorado de ella y querrás hacerla parte de tu familia. Se encuentra en el CCAAAM.

Marion

Marion es una gatita cálico carey y sabías que esta en esta raza de gatitos en un 99.99 por ciento son hembras? Este tipo de gatita ha sido considerada por muchas civilizaciones como un ejemplar especial, ya que cuenta con tres colores, por eso, no te pierdas la oportunidad de adoptar una como esta chiquita de 3 meses que ya se encuentra lista para ser parte de una familia. Está en el CCAAAM.

Crispin

Crispin no tiene empacho en andar siempre de etiqueta para acompañar a la familia humana que lo adopte, es muy limpio y se lleva excelente con otros gatitos, por lo que te dará la oportunidad de adoptar uno mas para que tengas la pareja. Se entrega en adopción responsable con el protocolo completo.

Goma

Esta perrita Pitbull Mix llamada Goma, sufrió maltrato, sin embargo eso no la desanimó para amar a los humanos, es muy cariñosa y le encanta seguir al líder de su manada humana, tiene alrededor de 3 años de edad y se entrega esterilizada y con el protocolo de salud completo. Apta para hogares sin gatos, o perros territoriales. Se encuentra en el CCAAAM

Chapo

Con sonrisa de Mauricio Garcés conquistador y carismático, así es este chico llamado Chapo, quien es alegre y muy bonachón, le encanta salir a caminar con su correa, el ejercicio y sobre todo adora los momentos del baño. A él le gusta ser perrhijo único, por lo cual es mejor que quien lo adopte, no debe tener otro animal de compañía.

Queso

Para quienes buscan además de amigo un bien guardián, Queso está listo, tiene un año y medio de edad y realmente ama la diversión de pasear y correr a toda velocidad en terrenos amplios o la playa. Él también prefiere familias donde sea el más y único consentido, por eso buscamos un hogar donde sea el único animal de compañía.

Frijola

Esta perrita es una ternura en cuatro patas, es de la tercera edad, sin embargo ha vivido muchas tristezas que no le han hecho perder la fe en los humanos, ella es muy tranquila, ideal para departamento o personas mayores que desean compañía sin tanto bullicio, requiere alimento especial, sin embargo, estamos seguros que vale la pena, es una chica adorable. Si quieres saber más sobre ella llama al 2996463 de 9 am a 6 pm de lunes a sábado y pregunta por ella… no te vas a arrepentir.

Yuko

Adorable, amistosa, atenta y amorosa, y por si le hace falta algo, sana y esterilizada, así es Yuko, cruza de pitbul de dos años de edad que se encuentra en el CCAAAM, y requiere una familia que quiera una excelente amiga y guardiana. Puedes preguntar por ella en el 322 1711199 o el 2933690

Nota completa click aqui...