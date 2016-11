Ricardo Ponce no debería ser ni candidato: Eva Contreras

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Aunque Ricardo Ponce Ibarría tiene condiciones de ganar, porque “trae en la bolsa a todos”, éste no debería ni siquiera ser candidato del PAN a la dirigencia ya que fue él quien impugnó la elección de Olivia Pérez y a raíz de eso, el PAN Vallarta se convirtió en delegación, enfatizó la ex senadora Eva Contreras Sandoval.

Esto luego de que en un medio de comunicación se tergiversó su opinión dando a conocer que estaría apoyando a Ponce Ibarría, cuando no es así.

“Yo creo que Juan Vázquez es una cara nueva, tiene ganas de trabajar, puede generar confianza en la ciudadanía, es alguien diferente y merece tener el triunfo, es la persona que creo, tiene las características adecuada para dirigir el partido, incluso va mi hermana con él”, enfatizó

Reiteró “Yo voy con Juan Vázquez a tratar de obtener el Comité Directivo Municipal, lo vemos difícil, pero en las democracias se lucha, se gana y se pierde, pero insisto en que Ricardo no merece ni siquiera ser el candidato, quiero que quede muy claro, porque sé que quieren usar palabras que no dije para apoyar a Ricardo cuando no es así”, puntualizó.

