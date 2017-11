Revelaciones de la Entrega-Recepción en Badeba

0 Compartidos Compartir Tweet

En las últimas semanas, lo regidores de Bahía de Banderas sostuvieron audiencias con los ex directores municipales del gobierno de José Gómez Pérez, como parte del proceso de revisión de la entrega-recepción. Pero sin lugar a dudas, el caso más llamativo fue el del ex director de desarrollo urbano y ecología, Joao Armando Gilberto Zayas Carballo, porque detectaron presuntas irregularidades, como el tema de la falta de documentos de la dependencia, sobre todo de permisos de construcción. Incluso, el actual gobierno no encontró la base de datos digital que se supone debía existir, una base de datos que tenía cada titular de dependencia, como la ratificó el encargado de sistemas.

Las reuniones a puerta cerrada en la sala de Cabildo en Valle de Banderas, se hicieron con sigilo y lo que dentro se abordaba, porque no quieren que se convierta en cacería de brujas y más de uno se pueda ocultar y que ante posibles irregularidades, sea el Órgano de Fiscalización Superior quien diga cómo fue entregado el gobierno municipal a Jaime Cuevas. El dictamen será entregado hoy en Sesión de Cabildo, por parte de la Comisión de Recepción del Ayuntamiento; se pensó en hacer en una sesión cerrada; pero en la orden del día aparece en el punto 11. Transcurridos los 15 días que tenían los ex funcionarios para responder a las dudas y observaciones.

