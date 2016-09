Retiran y resguardan el reloj del Milenio

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

El reloj del Milenio que se encontraba en la parte superior del ex edificio del Registro Civil, fue retirado esta semana por personal del Ayuntamiento y resguardado en Patrimonio Municipal, en donde se le asignará un número de registro, dio a conocer el Contralor Jesús Fernando Peña Rodríguez.

Tras la denuncia hecha por Tribuna de la Bahía en donde se cuestionó si el edificio que fue desincorporado para su enajenación se hizo con todo y reloj y que este tenía un cierto valor estimativo e histórico para la ciudad, dado que se utilizó para hacer el conteo final del cambio del Milenio, el Contralor reconoció que al ser una donación es parte del patrimonio municipal, pero no había sido registrado en su momento.

Aunado a ello, refirió que el retiro ya había sido solicitado de manera económica a la dirección de Servicios Públicos, sin embargo fue personal de Mantenimiento, quien finalmente lo retiró esta semana, y quedó resguardado en las oficinas de Patrimonio Municipal, a la espera de un número de registro formal, independientemente de si el reloj funciona o no.

