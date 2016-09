Resumen Paso Tormenta Tropical Newton en Jalisco

0 Compartidos Compartir Tweet

º El im pacto del paso de la Tormenta Tropical #Newton por el Pacifico, ya dejo consecuencias en la zona de platanares delMunicipio de Cihuatlán. Fotos proporcionadas a #TribunadelaBahía pueden ilustrar la situación con la lluvia intensa que se presentó hace un par de horas en la costa sur de Jalisco. Ciudadanos aseguran que a pesar de ser una tormenta tropical, los vientos eran huracanados. Se puede apreciar inundaciones a las comunidades del municipio, más cercanas a la costa. Y por instrucciones del Gobernador de Jalisco, fueron evacuadas al menos 20 familias. Las autoridades siguen alertas a más efectos de lluvias en Cabo Corrientes, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barrangán y otros municipios de la sierra, hoy y mañana martes. En tanto en Puerto Vallarta sólo se presenta clima nublado; pero no se descartan lluvias relevantes a partir de esta noche con alto oleaje.

ºUEPCBJ llevaa cabo acciones de evacuación y limpieza en costa sur de#Jalisco



• Informa Aristóteles Sandoval evacuación de 20 familias en Cihuatlán y la suspensión de clases hoy y mañana

Protección Civil se encuentra desplazado en la costa de Jalisco, tras las fuertes lluvias que ha provocado la tormenta tropical Newton, por la cual se han evacuado 20 familias del municipio de Cihuatlán, informó el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval.

“En Cihuatlán particularmente se está evacuando a alrededor de 20 familias de una comunidad de nombre El Barrito; las evacuaciones se deben a que esta es una zona de riesgo ante un desplazamiento de tierras, lo está haciendo autoridades con Protección Civil del Estado, con la autoridad municipal”, indicó Sandoval. Agregó que elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), ha realizado el retiro de árboles y limpieza de material por los derrumbes suscitados en las carreteras 200 y 80 “derrames dispersos y árboles caídos -que todavía no se recogen- pero hay presencia de Protección Civil y estamos muy atentos sobre todo en la zona de Cihuatlán”. Sandoval manifestó que se lleva a cabo el monitoreo del Río Marabasco, donde se ha tenido ya un incremento importante en su flujo. Mencionó que aún se espera la caída de lluvias en los municipios de Cabo Corrientes, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barrangán y otros municipios de la sierra, hoy y mañana martes. En tanto en Puerto Vallarta sólo se presenta clima nublado. La Secretaría de Educación Jalisco emitió el aviso, este domingo, a Protección Civil de suspender las clases hoy lunes, manteniendo la alerta hasta mañana martes, en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Cuautitlán de García Barragán, tanto a planteles de educación básica como media superior.

La comandancia regional de Protección Civil y Bomberos del Estado de#Jalisco informa que personal de la dependencia se encuentran recorriendo la zona costera de Cabo Corrientes, y no se presenta viento o lluvia extraordinaria. No obstante, se recomienda a la población estar atentos a las indicaciones de las autoridades y no bajar la guardia. Principalmente, no cruzar ríos ni arroyos, ante la posibilidad de que haya crecientes. En este momento, el reporte en Tehuamixtle es en calma.#LupilloArce #TribunadelaBahia

