Es responsabilidad del gobierno Estatal resolver  el tema de Uber

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Ante la protesta que realizaron este martes algunos taxistas de Puerto Vallarta en Guadalajara debido a la inconformidad de que siga operando Uber en la ciudad, Arturo Dávalos Peña, presidente municipal señaló que es el gobierno Estatal a quien le corresponde resolver este tema y no a ellos dado que este no cuenta con las facultades para hacerlo, solo para aplicar su reglamento de tránsito.

“Qué bueno que los taxistas se manifestaron en Guadalajara porque es una responsabilidad del gobierno del Estado; yo he sido muy claro y he platicado con Uber y con los líderes sindicales del gremio taxista, iniciativa privada, comerciantes, entre otros y acordamos de que no queríamos violencia dentro del municipio de Puerto Vallarta por lo que ellos fueron a donde tenían que ir y a exigir al gobernador que resuelva este problema”, expresó el primer edil.

Dijo que el Ayuntamiento no otorga permisos ni licencias por lo que recalcó que es una responsabilidad del Gobierno del Estado, “yo levanto infracciones dentro de lo que es mi competencia y no podemos sancionar a los choferes de Uber sino tienen permiso, nosotros no estamos facultados para eso”, señaló.

Nota completa click aqui...