Respaldan líderes de MC a Claudia Díaz de Sandi

Bahía de Banderas, Nay.- En un contexto y ambiente de unir esfuerzos y sumar en favor de los habitantes de Bahía de Banderas y Nayarit, diversos líderes de Movimiento Ciudadano mostraron y demostraron su respaldo a Claudia Díaz de Sandi como parte de las actividades de campaña desarrolladas este domingo en San José del Valle, donde se contó con la presencia del candidato a gobernador Raúl Mejía y del líder nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado.

“Para los nayaritas, es fundamental transformar el ejercicio del poder, necesitamos recuperar la imagen institucional de los ciudadanos, debemos abanderar sus necesidades y su voz, una real representación”, enfatizó responsable del acontecer actual de Bahía de Banderas Claudia Díaz de Sandi, quien exhortó a los cientos de asistentes a despertar en favor de una transformación legislativa.

Fue primero el nombramiento como Delegada Estatal de Mujeres en Movimiento Nayarit que otorgó la estructura que lidera Dante Delgado a finales de enero, y ahora, el respaldo y confianza que da Movimiento Ciudadano a Claudia Díaz de Sandi y a su candidata suplente Elda Minjarez, en quienes los habitantes de Bahía de Banderas tienen la opción correcta para sufragar este 04 de junio.

Quien también mostró y demostró su total apoyo, respaldo y confianza a Claudia Díaz de Sandi es el actual presidente municipal de Puerto Vallarta Arturo Dávalos Peña, quien acompañó al cuerpo de candidatos de Movimiento Ciudadano por Bahía de Banderas, donde la Candidata a Diputada Local Distrito XVII (17) compartió ideas y argumentos con el alcalde vallartense en favor de una agenda legislativa ciudadana, donde se ponga en primer término la resolución de problemáticas sociales no de problemáticas económicas de particulares.

“Me siento muy contenta y comprometida con nuestros líderes de Movimiento Ciudadano, con quienes he creado un pacto de civilidad, responsabilidad y congruencia a partir de que me sumé a este gran grupo de Movimiento Ciudadano. No los defraudaré como ustedes no han defraudado a México, Nayarit y Jalisco”, pronunció la futura Lic. en Ciencia Políticas y Administración Pública.

