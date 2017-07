Rescatan Perros Abandonados en Alta Vela

20 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas.- Mediante redes sociales vecinos de Alta Vela fraccionamiento en Bahía de Banderas manifestaron la preocupación por perros abandonados en una casa habitación del lugar donde ademas mencionaba uno de ellos ya se observaba atravez desde las ventanas de la vivienda no se movía.

“Hola buenas tardes Urge ayuda para perros encerrados en una casa ya los vecinos hicieron hasta lo imposible y nada más no los podemos sacar. Es en Mar amarillo #715 Altavela Bahía de banderas. Uno ya murió de hambre lo cual ya es hasta foco de infección. La casa la tienen rentada y sus inquilinos son los q metieron a los perros los dueños de la casa vinieron y no abrieron xq no traían llaves y no quisieron llamar a un cerrajero. Solo se limitaron a poner una denuncia pero los perros siguen ahí. X favor ayuda están sufriendo. No creo q aguanten más.”

Se leía como Denuncia ciudadana, el anterior texto el cual al tener conocimiento del hecho “SOS POR EL BIENESTAR ANIMAL MÉXICO, A.C.” y su titulos Jesus Villavicencio así como los abogados, se movilizo para tomar cartas en el asunto para resguardar estos animales, tomando gráficas, testigos de vecinos así como presentándose en el lugar y solicitando a la fiscalía y policía municipal abrieran una carpeta de investigación de los hechos en perjuicio de la flora y la fauna en sentido del abandono y muerte de uno de los perros.

Los animales fueron rescatados y se toma la información del propietario de la vivienda.

