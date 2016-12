Resaltan apoyo de alcalde a la educación en Badeba

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Bahía de Banderas, Nay.-

El Presidente de la Transformación José Gómez Pérez continúa trabajando incansablemente en beneficio del sector educativo de la población, acercando grandes beneficios para los planteles educativos del municipio como lo han sido las obras de rehabilitación en los mismos.

Prueba de ello es el reciente caso de la Escuela Secundaria Técnica No. 52 “Luis Donaldo Colosio Murrieta” en la localidad de San Vicente quien a nombre de su Director el Mtro. Omar Tadeo Rosales la comunidad educativa agradece al Presidente Municipal su respaldo ante la necesidad de realizar obras de mantenimiento en diferentes áreas de la Escuela.

“Los apoyos en nuestra escuela por parte del Presidente el Lic. José Gómez no solamente han sido impresionantes sino además históricos porque sin duda esta administración a su cargo se ha destacado en todos los rubros pero en cuando a este tema, la transformación en la educación, el deporte y la cultura ha sido relevante y ha significado un gran cambio para nuestra sociedad” puntualizó el maestro Omar Tadeo.

En este sentido, el docente comentó que desde el inicio de la administración se vieron beneficiados con la colocación de un piso en el área de la comida así como la instalación del drenaje, dos logros trascendentales –dijo- para la escuela, sin embargo, destacó que la ayuda continúa ya que en este momento se encuentran rehabilitando las banquetas y adecuando unas rampas para personas con discapacidad.

“Claro que estamos agradecidos con el Lic. José Gómez, cómo no vamos a estarlo si es una persona que le gusta mucho apoyar la educación y sobretodo, le gusta trabajar de la mano con personas que hagamos lo propio, que unamos apoyos en beneficio de nuestros niños y jóvenes” expresó.

Finalmente el responsable de la Escuela Secundaria Técnica de San Vicente, comentó que estas obras han significado para todo el plantel un cambio radical en la imagen pero aún más importante, han contribuido a poder ofrecer una educación de calidad a los estudiantes.

Nota completa click aqui...