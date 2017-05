Reprueba Maylo uso del programa PROSA con fines electorales

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.- Caminando al lado del candidato a la Presidencia Municipal, Ismael Duñalds, Maylo, aseguró que sus propuestas están relacionados con la justicia social y seguridad, ya que al recorrer el municipio son las principales demandas de la población.

En entrevista, afirmó que ven caras sonrientes y felicitaciones, pero también la gran problemática que existe en el municipio en torno a los robos a casa habitación, ya que es una de las demandas más fuertes. Expuso que es una preocupación de los candidatos de la Alianza Juntos por Ti.

Aunque se trata de un tema de seguridad preventiva, afirmó que se podrán hacer iniciativas para gestionar recursos que sirvan precisamente en temas de seguridad.

Respecto al video que circula en redes sociales, donde se escucha un audio al Gobernador de Nayarit, hablando del uso del programa estatal PROSA como una herramienta en este proceso electoral, el candidato a la diputación local por el distrito 18, señalo que se trata de un asunto ridículo.

“Debería darle vergüenza, porque lo que debería haber hecho es institucionalizar el apoyo para que se vea sin tintes políticos, de colores, y la sociedad es beneficiada del dinero que debe aplicarse con igualdad y no usar un programa para reprimir a las personas si ponen lonas de otros candidatos que no sean del PRI. Y habremos de hacer iniciativas en el Congreso de Nayarit para que no se usen los programas de gobierno”.

Al cuestionarle porque los ciudadanos deben votar por él, Maylo aseguró que los ciudadanos demanda justicia social, jurídica y en todos los aspecto y es lo que he demostrado en mi caminar. Y seguramente lo haré desde mi curul porque estoy seguro que voy a ganar y no permitir ya que delincuentes nos gobiernos.

“Bahía de Banderas demanda niveles educativos más altas y hay jóvenes que no están estudiando. Y no encuentran espacio los jóvenes para seguir estudiando. Vamos a trabajar en varias propuestas”, comentó

Nota completa click aqui...