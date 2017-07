Reprochan regidores, alcalde y síndico inasistencia de ediles

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Diversas fueron las reacciones del cuerpo edilicio que sí acudió a la sesión de Ayuntamiento tras la sorpresiva ausencia de siete regidores de Movimiento Ciudadano, lo que provocó la desaprobación de sus homólogos como Susana Rodríguez Mejía quien manifestó que las sesiones son justo para analizar y debatir las inconformidades, mientras que el presidente municipal Arturo Dávalos Peña, los tachó de irresponsables ya que argumentó “juramos hacer cumplir la ley, la constitución”, y pidió “disculpas” a Puerto Vallarta por ese accionar, del cual afirmó, desconoce el trasfondo.

Andrés González Palomera, del PRI, manifestó: “es importante (manifestar su inconformidad) porque entre la ciudadanía y los medios de comunicación se deja un sabor medio obscuro de por qué unos no fueron y por qué otros sí asistimos. Y también lo hemos demostrado, cuando hemos estado de acuerdo en las decisiones en beneficio de Puerto Vallarta ahí estamos, y también de manera pública… Digo esto en el sentido de que no se vaya a mal interpretar que quienes estuvimos hoy aquí, o quienes no estuvieron, es porque hubo un acuerdo en lo oscurito con usted”

