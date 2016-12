Reportan a hombre que se metió a nadar y ya no salió

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

Elementos del cuerpo de Salvavidas, atendieron el reporte de parte de la policía quienes informaban que por el malecón de la Marina, donde se encuentra la estatua de Lorena Ochoa, un hombre se había metido al interior a nadar y ya no salió.

De inmediato acudieron al sitio para investigar sobre los hechos, en el lugar no se encontraban amigos o familiares, por lo cual los bomberos se entrevistaron con los agentes de la Policía Turística quienes señalaron fueron informados por personas que estaban en el lugar sobre el hombre que se metió al mar y ya no salió.

