Reportan disparos en Villas de la Bahía

1 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- Vecinos del fraccionamiento Villas de la Bahía, viven atemorizados, esto luego de que comentaron que por las calles de dicho fraccionamiento escucharon detonaciones, que les parecieron fueron disparos de armas de fuego, según comentaron personas avecindadas en ese lugar.

Comentan que durante la noche al estar todo tranquilo, de repente se escucharon fuertes detonaciones, de las que presumieron que se trataba de disparos de armas de fuego, pues se escucharon muy cerca y luego de las supuestas descargas, escucharon también ruido de motor de un vehículo que salía a toda velocidad del fraccionamiento con rumbo a la carretera que conduce a Santa Rosa Tapachula.

Comentaron los quejosos que luego de los disparos, todo quedo en silencio, que algunos vecinos se asomaron a la calle y solo vieron alejarse el vehículo, pero no quisieron dar detalles para no meterse en problemas, desconociéndose si estos llamaron a las autoridades policiacas, pero lo más seguro es que no reportaron nada, pues pasaron los minutos y no se pareció movimiento alguno de patrullas policiacas.

Nota completa click aqui...