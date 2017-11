Renuncia Fiscal de Jalisco; busca la gubernatura

0 Compartidos Compartir Tweet

Julio Pérez y Enrique Osorio

Guadalajara, Jal.-

Tras meses de anticiparlo, finalmente el hasta ayer Fiscal General, Eduardo Almaguer, se destapó para buscar la candidatura a la Gubernatura, pero deja pendientes en la institución que encabezó por dos años y cuatro meses. “La aspiración y lo que estoy poniendo a disposición de los militantes de mi partido y de su dirigencia es esta aspiración de la candidatura al Gobierno del Estado”, afirmó.

“En caso contrario (de no ser elegido como candidato a la Gubernatura) yo no sería candidato a ningún otro cargo, sino estaría apoyando a quien mi partido decidiera”. Indicó que en tanto el Gobernador nombra a alguien más para ocupar su puesto, Marisela Gómez asumirá el mando de la Fiscalía a partir de las 0:00 horas de hoy. Almaguer expuso que la semana pasada entregó al Ejecutivo estatal un informe sobre cómo se encuentra la Fiscalía, aunque no dio detalles del mismo.

Nota completa click aqui...