Remueven carros de vecinos del centro para película y no les avisan

Puerto Vallarta, Jal.- Desde el lunes pasado se encuentran grabando en Puerto Vallarta la película “Primos”, sin embargo este viernes, vecinos de la calle Cuauhtémoc del Centro se molestaron ya que fueron removidos sus carros con grúas desde muy temprano y sin avisarles.

El señor Abel Villalvazo dijo estar de acuerdo que se grabe en Puerto Vallarta y en la calle por donde vive esta película para dar promoción al destino, pero lo que no es justo es que no les avisen con tiempo para quitar sus carros para dejar libre las calles, toda vez que a las siete de la mañana una grúa lo estaba quitando de su lugar sin permiso de él. “Mi enojo y de los demás vecinos es que no nos avisaron que tendríamos que mover nuestros carros y lo hizo una grúa cuando nosotros pudimos haberlos movido con tiempo”, expresó.

