Y DE REMATE… Peregrinaciones Guadalupanas

Huarache de correa, un taparrabos, una capa roja con la estampa de la virgen y adornada de lentejuela, junto con un gran penacho de plumas de colores, y así danzando por la calle Juárez rumbo a la iglesia al sonido de un tambor, mientras cada uno de los danzantes suena sus sonajas.

Así, con mis primeros huaraches de correa, estrenando, brincaba al ritmo del sonido mientras me punzaban los pies del dolor. Con el cuerpo prácticamente desnudo en el rico frio de diciembre y pasando por una de las calles más concurridas, siendo participe de una de las tradiciones más hermosas y arraigadas de nuestro puerto, danzaba preocupado, no por mis pies, ni por el frio, mi verdadera preocupación era que no me fueran a ver mis amigos, la familia feliz y orgullosa, listos para verte pasar y lograr capturar esa imagen en una foto para tenerla por siempre. Pero esa misma imagen para los amigos es carnita para una buena carrilla.

