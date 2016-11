A registrarse para Torneo de Pesca

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Este miércoles a las 5:00 de la tarde se abren los registros de lo que será la edición 61 del Torneo Internacional de Pesca de Marlin y Pez Vela Puerto Vallarta 2016, en donde simplemente los miembros del Club de Pesca continuarán con una tradición que nació hace ya 60 años.

Como lo mencionaron los miembros del Club en rueda de prensa, “no se trata de un Torneo de Pesca solamente, no se trata de cuántas embarcaciones y cuántos pescadores podemos juntas en un evento un fin de semana, se trata de seguir promocionando y posicionando a Puerto Vallarta como un excelente destino de pesca en México. No queremos romper récords un in de semana, queremos que gracias a la promoción de nuestro evento y a que se cuenten las historias que nacen en este destino, sigamos promocionándonos todo el año y tener turistas y pescadores a lo largo de todo el año”.

El torneo de Pesca de Puerto Vallarta se realizará del 16 al 19 de noviembre. El programa arranca este miércoles con las inscripciones, y el coctel de bienvenida a nuestros participantes, autoridades, patrocinadores y público en general. Este año los registros serán de nueva cuenta en las instalaciones del Hotel Rosita, al inicio del Malecón. La inscripción es de 34 mil pesos por equipo o embarcación. Cada equipo puede estar integrado hasta por cuatro integrantes.

