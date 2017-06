Reforzará Vialidad Municipal los operativos en la ciudad

0 Compartidos Compartir Tweet

Con el objeto de fomentar la cultura vial

Exhortan a automovilistas y conductores a respetar los señalamientos y el Reglamento de Vialidad

La subdirección de Vialidad Municipal dio a conocer que se han reforzado los diversos operativos en la ciudad, con el objetivo de fomentar la cultura vial entre automovilistas, conductores, motociclistas y hasta ciclistas que circulan diariamente por las calles de este destino turístico.

Atendiendo las indicaciones del presidente municipal Arturo Dávalos Peña, de poner orden en ese sentido ante las constantes quejas y denuncias ciudadanas, Everardo Rubio Ávalos, titular de la dependencia, hizo un llamado a conductores en general, sobre todo motociclistas, a respetar señalamientos y disposiciones viales, así como evitar conducir a exceso de velocidad.

El funcionario dijo que instruyó a los agentes viales a reforzar los recorridos de vigilancia tanto en unidades y elementos pie a tierra, en los principales cruces peatonales de la ciudad.

Informó que en el reporte más reciente de los operativos especiales y aleatorios, en la primera quincena de junio, se infraccionaron 391 conductores por no llevar puesto el cinturón de seguridad, mientras que motociclistas fueron multados 108 por no traer luces, 71 por no portar casco protector y 25 por circular sin placas.

Sin embargo, el subdirector de Vialidad aseguró que ha habido respuesta de las personas, ya que han disminuido las sanciones por no traer el cinturón, lo mismo que hablar por celular mientras manejan.

Agregó que los operativos viales continuarán realizándose de manera permanente, invitando a los automovilistas y motociclistas a regularizar sus documentos que los acreditan como conductores, así como respetar los límites de velocidad y no conducir en estado de ebriedad.

Finalmente, pidió el apoyo de todos vallartenses para conservar, cuidar y utilizar de manera correcta las vialidades de este destino, y en caso de que detecten alguna anomalía, denunciarlo de manera anónima al 9-1-1 para que se actúe en consecuencia.

