Reflexiones cotidianas Samael Aun Weor, otro maestro de la era de Acuario

0 Compartidos Compartir Tweet

Los maestros, los grandes sabios han trabajo en muchas vidas previas en su desarrollo espiritual. Cuando renacen, la mayoría, como he descrito en las anteriores entregas, ya vienen con esa sabiduría y conforme van creciendo esa sabia va aflorando. Ese fue el desarrollo de Jesús. Krishna, Buda, Sivananda y otros maestros o sabios de los cuales he mencionado. Ahora intentaré describir la vida de otro gran maestro que vino a dar brillo a la Gnosis, una enseñanza antigua de la que han abrevado casi toso esos sabios y cuyo origen se pierde en la niebla del tiempo. Me refiero al VM Samael Aun Weor, un maestro aún poco conocido, pero cuya obra e inspiración es muy rica para quienes desean o anhelan caminar en la senda de la auto realización espiritual.

Samael, como muchos de esos grandes sabios estima que nació con enormes inquietudes espirituales. Desde pequeño recordó en forma íntegra la totalidad de su existencia, incluyendo hasta su propio suceso del nacimiento. Cuando cumplió once meses quiso caminar, y es evidente que lo logró sosteniéndose firmemente sobre sus dos pies. “Todavía recuerdo plenamente aquel instante maravilloso en que, entrelazando mis manos sobre la cabeza, hiciera solemnemente el signo masónico de socorro: “ELAI B’ NE AL’ MANAH”. Muy serenamente me dirigí hasta el viejo ventanal desde el cual podía verse claramente el abigarrado conjunto de personas que aquí, allá o acullá, aparecían o desaparecían en la calleja pintoresca de mi pueblo. Agarrarme a los barrotes de tan vetusta ventana fue para mí la primera aventura; afortunadamente mi padre, hombre muy prudente, conjurando con mucha anticipación cualquier peligro, había establecido una malla de alambre en la balaustrada a fin de que yo no fuese a caer en la calle…”

Nota completa click aqui...