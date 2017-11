Reflexiones cotidianas De mil que me buscan

0 Compartidos Compartir Tweet

Hemos concluido nuestra Jornada por la Paz Interior con múltiples y gratas sorpresas; otras no tanto. La mayoría de la gente anda más preocupada por otras cuestiones materiales, en busca de fama, placeres, tertulias, festejos fatuos y no tanto en la búsqueda de la armonía interior. Somos como picapedreros y son pocos los que concurren a nuestro llamado, pero alguien debe hacerlo, ya vendrán tiempos prósperos. Dice mi maestro que estas enseñanzas y técnicas son para el futuro, pero alguien debe empezar a practicarlas y a ser ejemplo de ello.

Jesús lo decía hace dos mil años: De mil que me buscan uno me encuentra, de milque me encuentra uno me sigue y de mil que me sigue, uno es mío. Misma afirmación o sentencia que pronunció Krishna hace cinco mil años. En el Bhagavad Gita Krishna dice: “Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la Perfección; entre los que intentan, posiblemente, uno logra la perfección, y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. La mayoría de la gente está enfocada en los placeres mundanos, en busca de riqueza, fama, poder, felicidad, pocos buscan la riqueza de su corazón, la riqueza interior.

Nota completa click aqui...