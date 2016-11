Reflexiones cotidianas Más reflexiones sobre la muerte

0 Compartidos Compartir Tweet

La hora de la separación ha llegado, y cada cual tiene que seguir su camino: yo, a morir, vosotros a vivir. Cuál es el mejor, sólo Dios lo sabe.

Sócrates

La muerte es un acontecimiento que cada uno vive, siente, percibe o experimenta desde diversos ángulos. Unos la ven como un terrible y despiadado ángel que viene con su guadaña a cegar nuestra vida. Nos recuerda que tenemos sólo un tiempo medido, un cuerpo prestado y unos se irán antes, otros después, unos muy tiernos, otros ya demasiado grandes. Unos se quieren ir antes, otros no lo desean, no les apetece la muerte.

Y si antes, de acuerdo a los libros sagrados, nuestros ancestros podían vivir hasta cerca de los mil años, hoy, los que resisten apenas logran rebasar los cien. Y si bien, por los adelantos de la ciencia el promedio de vida a nivel mundial ha subido, no existen fórmulas hasta ahora que nos hagan inmortales, el sueño de muchos humanos.

