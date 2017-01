Reflexiones cotidianas Entre la oscuridad y la luz

0 Compartidos Compartir Tweet

En este país, pero también en otras latitudes, existen grandes calamidades como hambre, injusticia, violencia, desigualdad, enfermedades, guerras y mucho desamor. En este país, México, hay enojo, ira, resentimiento, agobio, tristeza e incertidumbre por la forma en que sus gobernantes y la clase política en general dirigen al país. La gente está en las calle gritando, exigiendo la salida de su presidente, denunciando las corruptelas y la complacencia de la partidocracia con la errónea política de sus gobernantes.

Al otro lado de la frontera, ha sido nombrado un presidente con altas dosis de xenofobia, racismo, misoginia y ultra nacionalismo. Muchos de los ciudadanos norteamericanos aún no salen de la sorpresa y la decepción. No se pueden explicar como un personaje, un magnate al que nadie daba un peso y cuyas tendencias electorales no le daban la victoria, al final se impuso sobre su contrincante la demócrata Hilary Clinton.

Pero en México se inicia un nuevo año con mucho enojo, decepción y pesimismo. Muchos analistas pintan un panorama nada halagador debido a las erróneas decisiones del gobierno actual, pero sobre todo por su falta de honestidad y respeto hacia sus ciudadanos, por la grave corrupción de la clase política y el ensanchamiento de la brecha entre los ricos y los pobres.

Nota completa click aqui...