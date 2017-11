Reflexiones cotidianas Dónde está el futuro

0 Compartidos Compartir Tweet

¿Qué nos depara el futuro? Muchos se han de preguntar acerca de lo que ocurrirá en un futuro próximo o cercano. ¿Cómo afectará nuestra vida? ¿Cuántos años voy a vivir? ¿Cuántas vidas he vivido y cuántas más voy a vivir en el futuro? Algunos estudiosos recomiendan que no pensemos en el futuro, porque este es impredecible. Cierto lo es, pero no significa que no deba cuando menos delinear cómo quiero que se mi vida en esta vida o en las siguientes.

Ahora sé que he vivido múltiples vidas y viviré más, no sé cuántas. Viviré las que sean necesarias para encontrar el camino a casa. Existen en el planeta personas que dicen tener capacidad para leer el futuro, sean mediante la lectura de cartas, del tarot, médiums o por otros poderes que ya traen de vidas pasadas. Brian Weis, (nacido en Nueva York, 1944) es un médico psiquiatra estadounidense famoso por sus controvertidas creencias en la reencarnación, regresión de vidas pasadas, progresión en vidas futuras, y la supervivencia del alma humana después de la muerte. Debido a que sus terapias tradicionales no daban resultados satisfactorios en una paciente, inició con hipnosis regresivas, donde redescubrió que después de la muerte regresamos nuevamente en un nuevo cuerpo. Esta información ya lo sabían las antiguas culturas, desde India, Egipto, en el México antiguo. Posteriormente Weis empezó a trabajar con progresión espiritual y de más de dos mil pacientes, todos hablaban de una nueva humanidad, con menos personas pero con mucha paz y armonía. Todos hablaban de aproximadamente tres mil años al futuro, lo que nunca pudieron explicar qué sucedió antes, porqué disminuyó la población mundial.

