Reflexiones cotidianas Descubriendo el velo de Isis

La mayoría andamos buscando respuestas a muchas interrogantes sobre nuestra existencia. Esas respuestas las buscamos afuera, en los libros, la filosofía, las religiones. Una parte de verdad está condensada en ellas, la verdadera está dentro de cada uno de nosotros. En los Evangelios Apócrifos, en el Evangelio de Santo Tomás, Dídimo Judas Tomás, en el Logion 1 dice: “Y él ha dicho: Aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no conocerá la muerte”. En el Logion 2: Jesús ha Dicho: “Que aquel que busque no cese de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre será turbado y habiendo sido turbado, será maravillado, y reinará sobre todo.” Y en el Logion 3 Jesús ha dicho: “Si aquellos que nos guían os dicen: Ved el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os aventajarán; si os dicen que está en el mar, entonces los peces os aventajarán. Pero el reino está en vuestro interior y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del padre que está vivo. Pero si no os conocéis entonces estaréis en la pobreza y sois la pobreza.”

De cuántas maneras, todos los maestros nos han repetido esa verdad: no busquéis el reino del cielo, ni a Dios en las alturas o afuera solamente, está en nuestro interior. En Egipto, en la puerta del templo de Sais, bajo la estatua de Palas se halla la siguiente inscripción: “Soy todo lo que es, lo que ha sido y lo que será y ningún mortal ha levantado todavía mi velo”.

