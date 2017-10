Reflexiones cotidianas El arte del amor

0 Compartidos Compartir Tweet

El amor parece un bien de lujo en el mundo, pocos tienen acceso a él o lo confunden con una mercancía que se intercambia por un beso, abrazos, apapachos, saldar un deseo carnal o soldar una soledad o una herida del corazón. El amor es más que eso, es una ley superior que la humanidad ha olvidado o menospreciado. El Mahatma Gandhi, el alma grande, sostenía que debía haber una ley superior que la de la destrucción. Únicamente bajo esa ley ordenada, la sociedad puede ser inteligible y la vida digna de vivirse Sí, esa Ley del Amor es la ley de la vida debemos ponerla en práctica diariamente. Donde quiera que haya guerra, donde quiera que nos enfrentemos a un oponente, debemos conquistarlo por la ley del amor. La voz de no violencia de Gandhi apela a las más elevada consciencia del hombre y decía: No de la destrucción, no del aniquilador, sino del creador, de la construcción. Haced que las naciones no sean aliadas de la muerte, sino de la vida.

Si revisamos las páginas de un diario local, nacional o las secciones internacionales, se observa que el mundo no está en paz, la humanidad sigue envuelto en crisis permanentes, en graves conflictos, no sólo entre hermanos de un país, sino en desavenencias regionales o entre naciones. Crímenes cada más desalmados, violencia despiadada, iracundos enloquecidos. La paz es un anhelo que parece inalcanzable para muchos.

Nota completa click aqui...