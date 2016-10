Recuerdos Bajo el Sol

0 Compartidos Compartir Tweet

En la actualidad es común encontrar en páginas web, revistas y periódicos las famosas listas “top ten” o “top five”, etc: enumeraciones que hacen más atractivo un artículo; por ejemplo, los 10 libros que debes leer antes de morir, 10 secretos para mejorar tu relación, 5 tips que debes saber antes de viajar a… y así, hasta el infinito. Sin pretender hacer una lista de ese tipo ni una enumeración exhaustiva me permito recordar, de mis años de pata de perro por México, qué lugares de la república me causaron mayor impresión; por lo que con tu venia, estimado lector, rememoro:

1. La Rumorosa

Camino obligado para llegar aTijuana, está entre Mexicali y Tecate y en aquellos años era una de las carreteras más siniestras, peligrosas y fascinantes del país. Una colosal sierra de piedra, cargada de cerradas curvas y escalofriantes desfiladeros, escenario de accidentes mortales en los que frecuentemente se optaba por ya no rescatar los vehículos retorcidos caídos en las profundidades, dejándolos ahí para siempre.

