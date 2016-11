Recortes, producto de la pérdida de ingresos fiscales

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Los recortes presupuestales son producto de la pérdida de ingresos fiscales del país, así lo señaló el doctor Carlos Gauna Ruiz de León, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara quien además agregó que estas decisiones no son las más adecuadas debido al impacto negativo que habrá en diferentes áreas sustantivas, en los municipios, universidades y otros sectores.

En este sentido, el doctor Gauna Ruiz de León recalcó que los recortes presupuestales son producto de la pérdida de ingresos fiscales ya que en otro tiempo el gobierno se endeudaba para suplir está perdida de ingresos pero ahora con la política Neoliberal restrictiva a buscado no endeudarse aunque se tiene línea de crédito disponible el cual es bueno pero la mala noticia es que al no tener ingresos simplemente no tiene con qué gastar.

