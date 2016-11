RECORTES PRESUPUESTALES… No habrá afectación en promoción e Infraestructura; sí en Pueblos Mágicos

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

El recorte al gasto público federal para el siguiente año en el sector turístico se reflejará más en el programa de los Pueblos Mágicos, en tanto que la promoción y la infraestructura turística no se verán afectadas, aseguró el Secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero durante la presentación de la Rueda de Negocios “Conéctate al Turismo”, la cual se realiza en Puerto Vallarta.

En este sentido, el titular de la Sectur señaló que ante el recorte presupuestal del 2017 menor a 239 mil 700 millones de pesos que el 2016, estará en pláticas con los estados para que estos junto con los municipios y el sector privado puedan tener una participación mayor para que no baje la inversión en estos en el sector turístico, por lo que aseguró que en la parte de la promoción e infraestructura turística no habrá afectación alguna por este recorte a la dependencia aunque cabe mencionar que serán los pueblos mágicos los más afectados siendo que en Jalisco tiene siete de estos.

